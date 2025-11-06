Die zehn Verlierer der DFB-Nominierung

Mit Said El Mala (1. FC Köln) hat Julian Nagelsmann einen Neuling in den DFB-Kader berufen. Mit Leroy Sané (Galatasaray) und Malick Thiaw (Newcastle United) gibt es zudem zwei Rückkehrer. Doch quer durchs Land verteilen sich auch enttäuschte Gesichter.

Etwa in München, wo Tom Bischof zuletzt beim FC Bayern seine Flexibilität unter Beweis stellte. Der erst 17-jährige Shootingstar Lennart Karl war bereits als Neu-Nationalspieler gehandelt worden, reist nun aber zunächst einmal zur U21 des DFB.

Noch wesentlich größer ist die Enttäuschung wohl in Stuttgart. Maximilian Mittelstädt war bereits vor den Oktober-Länderspielen aussortiert worden, nun trifft es auch VfB-Spielmacher Angelo Stiller. Stürmer Deniz Undav ist gerade erst wieder fit – weiß durch seine Nichtnominierung nun aber auch, dass er von Nagelsmann keinen Freibrief hat.

Zwei enttäuschte BVB-Stars

Bei Borussia Dortmund ist Pascal Groß nur noch Rotationsspieler, beim DFB reicht es daher nicht mehr für den Kader. Auch Maximilian Beier erhielt keinen (erfreulichen) Anruf von Nagelsmann. Zuletzt war der flexible und schnelle Angreifer noch dabei.

Genauso wie Bayer Leverkusens Kapitän Robert Andrich. Bei Start der EM 2024 noch Stammkraft, ist der zweikampfstarke Sechser jetzt ganz außen vor. Auf den Spielertyp Abräumer vor der Abwehr verzichtet Nagelsmann in seinem Aufgebot somit komplett. Für diese Rolle hatte sich auch Anton Stach (Leeds United) Hoffnungen gemacht. Derweil bekommt Innenverteidiger Robin Koch (Eintracht Frankfurt) die Quittung für seine Formschwäche und ist ebenfalls nicht mit dabei.

Die verletzten Nationalspieler

Neben den Enttäuschten fehlen im DFB-Kader auch noch einige Verletzte. Keeper Marc-André ter Stegen (FC Barcelona), Abwehrchef Antonio Rüdiger (Real Madrid), die Offensivspieler Jamal Musiala (FC Bayern) und Kai Havertz (FC Arsenal) sowie die Mittelstürmer Tim Kleindienst (Borussia M’gladbach) und Niclas Füllkrug (West Ham United) sind gerade nicht einsatzfähig.