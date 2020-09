Sancho: BVB „verwirrt“ über United-Vorgehen

Selten waren die Fakten bei einem möglichen Transfer so klar. Jadon Sancho wollte Borussia Dortmund verlassen, Manchester United den Engländer gerne zurück auf die Insel holen. Und auch der BVB wollte den Transfer nicht verhindern, diktierte allerdings zwei Bedingungen: Den Preis von 120 Millionen Euro und eine Deadline bis Anfang August. So weit, so klar.

United verpennte Sancho-Transfer

Auch den Red Devils waren diese Prämissen bekannt, eintüten konnte sie den Deal aber nicht. „Mir wurde heute mitgeteilt, dass United lange vor der Deadline am 1. August wusste, dass sie Verhandlungen um Jadon Sancho aufnehmen müssen“, berichtet ‚Sky Sports‘-Journalist Dharmesh Sheth, „die Deadline wurde vom BVB bis zum 10. August verlängert, aber United hatte bis dahin immer noch keinen Kontakt aufgenommen.“

Sheth führt aus: „Stattdessen konzentrierte man sich auf die vermeintlichen Probleme im Zusammenhang mit Berater-Honoraren und den persönlichen Vereinbarungen. Dortmund hat immer wieder gesagt, dass Sancho in der kommenden Saison für sie spielen wird. Erst am Montag stellte Sebastian Kehl erneut klar, dass Sancho bleiben werde.“

Dass kein Anruf aus Manchester kam, sorgte in Dortmund für Verwunderung: „Mir wurde heute gesagt, dass die Dortmunder und die, die in den Transfer involviert waren, sich ‚verwirrt‘ zeigten, wie United diesen Deal angegangen ist.“

Letzter Strohhalm?

Aber auch Sheth will die Transfer-Tür für diesen Sommer nicht endgültig schließen: „United könnte in den letzten 13 Tagen dieses Transferfensters noch aktiv werden und dann hoffen, dass Sancho auf einen Transfer pocht. Das würde aber nicht das Problem lösen, dass Dortmund dann einen Nachfolger finden müsste. Das würde seine Zeit dauern und die kommende Saison ist ohnehin schon mit Sancho geplant.“

