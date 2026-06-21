Erste Untersuchung: Schlimmer Verdacht bei Schlotterbeck

Die deutsche Nationalmannschaft bangt um Nico Schlotterbeck. Der Innenverteidiger musste beim 2:1-Sieg gegen die Elfenbeinküste zur Halbzeit ausgewechselt werden, nachdem er bereits nach rund 13 Minuten mit dem Knöchel umgeknickt war. Im Anschluss an die Partie erklärte Bundestrainer Julian Nagelsmann: „Bei Nico besteht der Verdacht auf eine Bänderverletzung. Es sieht nicht gut aus.“

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Informationen der ‚Bild‘ zufolge fand noch im Stadion in Toronto eine erste Untersuchung statt. Laut dem Boulevardblatt befürchten die Ärzte, dass sich Schlotterbeck tatsächlich das Band am Sprunggelenk gerissen hat.

Die offizielle DFB-Mitteilung steht zur Stunde weiter aus. Eine MRT-Untersuchung soll am heutigen Sonntag die genaue Diagnose ergeben. Sollte sich der bittere Verdacht bewahrheiten, könnte die WM für den 26-Jährigen nach nur zwei Partien vorbei sein.

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Ein mehrwöchiger Ausfall könnte auch Auswirkungen auf Schlotterbecks nähere Karriere-Zukunft bei Borussia Dortmund haben. Die in seinem Vertrag verankerte Ausstiegsklausel in Höhe von 50 bis 60 Millionen Euro, die unter anderem von Real Madrid gezogen werden kann, gilt lediglich bis kurz nach dem WM-Finale.