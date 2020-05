Wenger plädiert für Financial Fairplay-Lockerungen

Arsène Wenger, ehemaliger Trainer des FC Arsenal und seit 2019 Direktor für globale Fußballförderung der FIFA, plädiert für eine Änderung der Financial Fairplay-Regeln. In der ‚L’Équipe‘ fordert der 70-Jährige, dass die Maßgaben „flexibler werden und Investitionen erleichtern“ müssen.

„Die Klubs, die heute in Europa dominieren, sind jene, die in einer Ära gegründet wurden und Investitionen getätigt haben, in der es das FFP noch nicht gab. Es hindert aufstrebende Klubs, die investieren wollen“, so Wenger. Aufgrund der Corona-Pandemie hat die UEFA die Financial Fairplay-Regularien bis auf Weiteres gelockert.