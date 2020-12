Freiburg: Saier schließt Verstärkungen im Winter nicht aus

Nach einem eher mäßigen Saisonstart könnte der SC Freiburg im Winter noch einmal auf dem Transfermarkt tätig werden. Dies bestätigt Sportvorstand Jochen Saier im Interview mit dem ‚kicker‘. „Wenn Verstärkung nötig und unserer Ansicht nach vernünftig umsetzbar ist, schließe ich das nicht aus“, so der 42-Jährige, „die wirtschaftliche Stabilität haben wir aufgrund unserer Transferpolitik auch in dieser von der Gesamtatmosphäre her schrecklichen Saison ohne Zuschauer in den Stadien, die uns weit über die finanziellen Einbußen hinaus fehlen.“

Darüber hinaus bestreitet Saier, im Sommer Fehler bei der Kaderplanung gemacht zu haben und mahnt weiterhin zur Geduld mit den Sommer-Neuzugängen, die bislang noch nicht vollends überzeugten: „Derartige Bewertungen sind substanziell immer erst rückblickend möglich und auch eine Frage der Vergleichsgröße. Ich weiß, dass Dinge schnell funktionieren müssen, so ist die Bewertung von außen. Die Innensicht ist aber eine andere.“ Nach zehn Spieltagen belegen die Breisgauer in der Bundesliga Tabellenplatz 14, der Vorsprung auf den Relegationsrang beträgt einen Punkt.