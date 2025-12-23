Baum bleibt Augsburg-Trainer

Das Projekt Sandro Wagner ist beim FC Augsburg krachend gescheitert. Nach einem schwachen Saisonstart wurde der Coach von seinen Aufgaben entbunden und vorerst durch Manuel Baum ersetzt, unter dem sich die Fuggerstädter stabilisierten. Sollte der Interimscoach ursprünglich nur bis Winter bleiben, haben die jüngsten Auftritte die Verantwortlichen jetzt zum Umdenken bewegt.

Wie der Bundesligist bekanntgibt, darf Baum seinen Posten behalten und wird mit einem Vertrag bis Sommer 2026 ausgestattet. Danach möchte der Ex-Schalke-Coach wieder in seine Rolle als Leiter Entwicklung und Fußballinnovation zurückkehren. Vor dem Spiel gegen Werder Bremen (0:0) am vergangenen Samstag hat Baum laut der ‚Bild‘ den FCA-Bossen noch einmal signalisiert, dass er gerne bis zum Saisonende als Cheftrainer weitermachen würde.

„Wir sind überzeugt davon, dass Manuel Baum in der jetzigen Situation genau der richtige Trainer für unseren FC Augsburg ist. Er genießt unser volles Vertrauen und wir freuen uns sehr, dass Manuel sich bereiterklärt hat, die Aufgabe bis Saisonende fortzuführen. Nachdem er unsere Mannschaft Anfang Dezember übernommen hat, hat er sehr gute Arbeit geleistet. Darauf wollen wir gemeinsam in 2026 aufbauen“, begründet Geschäftsführer Michael Ströll die Entscheidung.

Keine Alternative?

Die Suche nach einem Nachfolger für den geschassten Wagner lief beim FCA in den vergangenen Wochen auf Hochtouren, konkrete Verhandlungen mit anderweitigen Kandidaten ergaben sich allerdings nicht. Lose Gespräche wurden der ‚Bild‘ zufolge unter anderem mit Pellegrino Matarazzo (jetzt Real Sociedad) geführt, die Wahl ist aber letztendlich auf Baum gefallen.

Unter dem 46-Jährigen, der bereits zwischen 2016 und 2019 FCA-Trainer war, hat sich Augsburg zurück auf die eigenen Stärken besinnt. In drei Spielen mit Baum an der Seitenlinie holte man sechs Punkte. Die Verantwortlichen trauen ihm zu, den Verein in der Rückrunde in ruhige Gewässer zu führen und vor dem Abstieg zu retten.