Silva kehrt zurück

André Silva wechselt zurück in seine portugiesische Heimat. Der FC Porto holt den 30-jährigen Mittelstürmer nach neun Jahren wieder an Bord. Bereits von 2011 bis 2017 war der Rechtsfuß für den Topklub am Ball.

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𝑫𝒆𝒔𝒅𝒆 𝒐 𝒑𝒓𝒊𝒎𝒆𝒊𝒓𝒐 𝒅𝒊𝒂. 𝑬𝒎 𝒒𝒖𝒂𝒍𝒒𝒖𝒆𝒓 𝒄𝒂𝒎𝒑𝒐. 𝐅𝐨𝐢 𝐬𝐞𝐦𝐩𝐫𝐞 𝐨 𝐅𝐂 𝐏𝐨𝐫𝐭𝐨 💙



Bem-vindo de volta a casa, André Silva ✍🤝#BemVindoAndréSilva pic.twitter.com/rcDKjCMDPP — FC Porto (@FCPorto) June 12, 2026

Silva kommt ablösefrei vom FC Elche nach Porto und unterschreibt dem Vernehmen nach für zwei Jahre. In der Bundesliga stand der 53-fache Nationalspieler einst für Eintracht Frankfurt und RB Leipzig auf dem Feld.