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Silva kehrt zurück

von Julian Jasch
1 min.
André Silva mit dem Ball am Fuß @Maxppp

André Silva wechselt zurück in seine portugiesische Heimat. Der FC Porto holt den 30-jährigen Mittelstürmer nach neun Jahren wieder an Bord. Bereits von 2011 bis 2017 war der Rechtsfuß für den Topklub am Ball.

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Silva kommt ablösefrei vom FC Elche nach Porto und unterschreibt dem Vernehmen nach für zwei Jahre. In der Bundesliga stand der 53-fache Nationalspieler einst für Eintracht Frankfurt und RB Leipzig auf dem Feld.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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