Neuer Klub: Überraschung um Poku

Vieles deutete darauf hin, dass Ernest Poku bald für den AC Florenz in der Serie A aufläuft. Doch jetzt kommt es wohl zur Transferwende um den 22-jährigen Niederländer.

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Besiktas hat sich mehreren türkischen Quellen zufolge dazwischengedrängt. Unter anderem ‚A Spor‘ und Ertan Süzgün berichten, dass sich die Istanbuler mit der Spielerseite bereits geeinigt haben. Der Süper Lig-Klub will Poku zunächst mit Kaufoption ausleihen.

Unter bestimmten Voraussetzungen kann die Option auch zur Kaufpflicht werden. Wechselt Poku im Anschluss an die Leihe fest, stünde der gebürtige Hamburger für vier weitere Jahre bei Besiktas unter Vertrag.

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Bis jetzt fehlt allerdings noch die finale Übereinkunft zwischen den Türken und Bayer 04. Mit Florenz gab es eine solche bereits. Bis zu 23 Millionen Euro hätte Bayer wohl kassiert. Der Profi orientierte sich aber kurzfristig um und entschied sich gegen die Fiorentina.

Update (15:12 Uhr): Fabrizio Romano bestätigt die Meldungen inzwischen und ergänzt, dass Leverkusen grünes Licht gegeben hat. Dementsprechend soll Poku morgen nach Istanbul fliegen, um den Medizincheck zu absolvieren.