Milans Teufelspakt | Laportas großes Eigenlob

Die Teufel ziehen an einem Strang

Der AC Mailand will sich aus der Ergebniskrise befreien. Seit dem 4. Januar warten die Rossoneri auf einen Sieg. Vom dritten Tabellenplatz fielen die Mailänder in den vergangenen Wochen auf Platz sechs. Am heutigen Freitagabend gegen den FC Turin will Milan es besser machen. „Ein Pakt mit dem Teufel“, titelt die ‚Gazzetta dello Sport‘. Das Team um Kapitän Davide Calabria schwor sich mit einigen Kampfansagen via Social Media auf die Partie ein. Gleichzeitig deutet sich die Rückkehr von Zlatan Ibrahimovic nach mehr als acht Monaten an. Der Schwede wird voraussichtlich auf der Bank Platz nehmen. Der ‚Quotidiano Sportivo‘ spricht vom „Zlatan-Effekt“.

Laportas großes Eigenlob

Joan Laporta ist seit März 2021 zum zweiten Mal Präsident des FC Barcelona und muss die Blaugrana durch die wohl schwerste finanzielle Situation der Klubgeschichte führen. Nach wie vor muss Barça jeden Euro dreimal umdrehen und ist auf massive Steigerung der Einnahmen angewiesen. Am gestrigen Donnerstag präsentierte Laporta vor der Presse seine Bilanz und sparte dabei nicht mit Eigenlob: „Wir haben Barça aus dem Ruin geholt. Wir sind stolz auf die mutigen Entscheidungen, die wir getroffen haben und die den Verein in die richtige Richtung geführt haben.“ Die ‚Sport‘ sieht es nicht zwangsweise so und titelt höhnisch: „Laporta steht für sich selbst ein.“

Barças Hoffnung bei Thuram

Die Rückkehr des Sancho

Nicht nur Bundesliga-Fans feierten das gelungene Comeback von Jadon Sancho für Manchester United. Auch Bruno Fernandes lobt den 22-Jährigen gegenüber dem ‚Mirror‘ in höchsten Tönen: „Das wird uns und ihm hoffentlich einen großen Schub für den Rest der Saison geben. Wir wissen, was Jadon in die Mannschaft einbringen kann. Wir kennen seine Qualitäten und wissen, was er uns geben kann, deshalb sind wir sehr froh, ihn wieder im Team zu haben.“ Die englische Tageszeitung wandelt die Red Devils in ihrer Ausgabe vorübergehend zu „San United“ um.