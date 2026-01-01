Dynamo bedient sich in Heidenheim

Thomas Keller zieht es vom 1. FC Heidenheim zu Zweitligist Dynamo Dresden. Laut ‚Sky‘ wird der Innenverteidiger auf Leihbasis bis zum Saisonende für die Sachsen auflaufen. Ob eine Kaufoption vereinbart wurde, bleibt zunächst offen.

Lediglich vier Einsätze, davon aber immerhin drei von Beginn an, sammelte Keller in der laufenden Spielzeit. Vertraglich ist der Rechtsfuß noch bis 2028 an Heidenheim gebunden.