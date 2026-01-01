Menü Suche
Kommentar
Bundesliga

Dynamo bedient sich in Heidenheim

von Tobias Feldhoff - Quelle: Sky
Thomas Keller für Heidenheim im Einsatz @Maxppp

Thomas Keller zieht es vom 1. FC Heidenheim zu Zweitligist Dynamo Dresden. Laut ‚Sky‘ wird der Innenverteidiger auf Leihbasis bis zum Saisonende für die Sachsen auflaufen. Ob eine Kaufoption vereinbart wurde, bleibt zunächst offen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Lediglich vier Einsätze, davon aber immerhin drei von Beginn an, sammelte Keller in der laufenden Spielzeit. Vertraglich ist der Rechtsfuß noch bis 2028 an Heidenheim gebunden.

veröffentlicht am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
2. Bundesliga
Heidenheim
Dresden
Thomas Leon Keller

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
2. Bundesliga 2. Bundesliga
Heidenheim Logo 1. FC Heidenheim 1846
Dresden Logo SG Dynamo Dresden
Thomas Leon Keller Thomas Leon Keller
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert