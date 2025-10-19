El Mala „unfassbar teuer abgeben“

Beim 1. FC Köln ist man sich bewusst, dass Said El Mala (19) kaum zu halten sein wird, sollte er seine Form beibehalten. „Machen wir uns nichts vor: Wenn er weiterhin so trifft und zu den Highlights noch die für die Bundesliga wichtigen Aspekte hinzugewinnt, müssen wir ihn unfassbar teuer abgeben“, sagte Kölns Trainer Lukas Kwasniok nach dem gestrigen 1:1 gegen den FC Augsburg, bei dem El Mala ein Traumtor erzielte.

Kwasniok über einen Verkauf in der Zukunft: „Das wird eines Tages mal passieren. Das ist auch in Ordnung so. Ich habe aktuell das Gefühl, dass er den FC sehr im Herzen trägt und die Phase hier genießt. Ich habe es tatsächlich auch in diesem Moment genossen.“ Unter anderem der FC Bayern, Borussia Dortmund und der FC Chelsea werden als konkrete Interessenten gehandelt, im Sommer scheiterte Brighton & Hove Albion mit einem 15 Millionen Euro hohen Angebot.