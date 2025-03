Hoffmann sieht sich nicht mehr auf Schalke

Ron-Thorben Hoffmann könnte auch in der kommenden Saison für Eintracht Braunschweig auflaufen. Im Gespräch mit dem ‚NDR-Sportclub‘ sagt der Torwart: „Beim Klassenerhalt darf ich bleiben. Das ist vertraglich fest verankert. Und das ist auch mein Wunsch und mein Ziel. Dafür werde ich in den letzten Spielen jeden Stein umdrehen. Damit wir im Sommer die Klasse halten und ich in Braunschweig bleiben kann.“ Nachdem der 25-Jährige im vergangenen Sommer ablösefrei zum FC Schalke gewechselt war, kehrte der bei Bayern München ausgebildete Schlussmann im Winter per Leihe an die alte Wirkungsstätte zurück.

Auch über seine Zeit in Gelsenkirchen äußerte sich Hoffmann. „Der Schritt wirkte für mich zum damaligen Zeitpunkt richtig. Aus heutiger Sicht war es eine Fehleinschätzung. Ich bin in die Mühlen von Leuten mit eigenen Befindlichkeiten geraten und die Stimmen im Verein waren nicht einer Meinung.“ Vor der Saison verlor der Torhüter den Kampf zwischen den Pfosten gegen seinen Konkurrenten Justin Heeekren und konnte diesen auch nach einem Torwart-Casting durch den neuen Coach Kees van Wonderen nicht aus dem Tor verdrängen. Dadurch kam Hoffmann lediglich zu drei Pflichtspieleinsätzen für die Königsblauen und verließ den Verein im Winter.