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UEFA Champions League

Bayern-Kracher: Überraschender Ausfall bei Real

von Fabian Ley
Raúl Asencio ist empört @Maxppp
FC Bayern Real Madrid

Ein Name fehlt überraschenderweise im Aufgebot von Real Madrid für das morgige Viertelfinal-Rückspiel in der Champions League gegen den FC Bayern (21 Uhr). Raúl Asencio (23) ist bei den Königlichen nicht mit an Bord, wie aus der offiziellen Kaderliste hervorgeht.

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Real Madrid C.F.
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🆚 @FCBayernES
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Beim Ligaspiel gegen den FC Girona (1:1) stand der Innenverteidiger noch in Startelf. Laut ‚The Athletic‘ reist Asencio aufgrund von Schwindel und dem Verdacht auf eine Magen-Darm-Grippe nicht mit nach München.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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