DFB-Schreck Fatawu in die Bundesliga?

2021 wollte Bayer Leverkusen den damals 17-jährigen Abdul Fatawu verpflichten. Der junge Flügelstürmer vom Steadfast FC aus Ghana weilte schon im Rheinland, doch am Ende wurde nichts daraus. Unseriöses Verhalten seines Beraters, seltsame Videos auf Instagram und Treffen mit anderen Klubs – kurz vor der Unterschrift bei Bayer – sorgten dafür, dass sich die Leverkusener zurückzogen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Einige Jahre später führt Fatawus Spur wieder in die Bundesliga. Laut ‚Sky‘ hat RB Leipzig den Offensivmann auf dem Zettel. Fatawu erzielte erst vor wenigen Wochen beim Länderspiel zwischen Deutschland und Ghana (2:1) den zwischenzeitlichen Ausgleich.

Mit seinem Klub Leicester City lief es allerdings alles andere als prickelnd. Der Überraschungsmeister von 2016 wurde innerhalb von zwölf Monaten von der Premier League in Englands dritte Liga durchgereicht. Bis 2029 ist Fatawu vertraglich gebunden, dass er kommende Saison drittklassig aufläuft, ist aber fast ausgeschlossen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Fatawu oder Yohanna für Diomande oder Nusa?

Aktuell sind die Sachsen zwar noch sehr gut auf beiden Flügeln besetzt, das kann sich aber unter Umständen im Sommer ändern. Verlässt ein Angreifer RB, wäre Fatawu einer von vielen potenziellen Kandidaten für die Nachfolge. Eine weitere Option heißt Zadok Yohanna. Über das Interesse von Leipzig am 18-jährigen Nigerianer berichtete ‚Sky‘ bereits vor einigen Wochen.

Insbesondere Yan Diomande (19) kommt für einen Abgang infrage. Der Shootingstar wird mit Paris St. Germain, dem FC Bayern, Manchester United und dem FC Liverpool in Verbindung gebracht. Bei einem möglichen Verkauf rechnet Leipzig mit über 100 Millionen Euro Ablöse. Auch um Antonio Nusa (21) kursieren immer mal wieder Gerüchte über das Interesse ausländischer Klubs.