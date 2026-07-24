„Wer Jürgen holt, der kriegt ihn“ – Klopps erste Worte als Bundestrainer

Klopp über die zukünftigen Nominierungen: „Ich war neun Jahre in England, dann zwei Jahre raus. Ich habe viel Bundesliga geguckt in den letzten Jahren, aber es macht schon Sinn, dass ich nochmal genauer draufgucke. Ich freue mich darauf. Und die Jungs, – wer auch immer es ist, da draußen – die zukünftigen Nationalspieler können sich auch darauf freuen. Wer Gas gibt, wird mit mir viel Spaß haben. Das war schon immer so und das wird in Zukunft auch so sein.“