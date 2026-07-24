„Wer Jürgen holt, der kriegt ihn“ – Klopps erste Worte als Bundestrainer

Um 11 Uhr präsentiert der DFB den Nachfolger von Julian Nagelsmann. Es ist kein Geheimnis, dass Jürgen Klopp als Bundestrainer vorgestellt wird. FT tickert live von der Pressekonferenz.
Arbeit mit Rudi Völler
„Rudi Völler wird ein wahnsinnig wichtiger Ansprechpartner sein, weil ich alles von ihm wissen möchte: Wie die Abläufe sind, wie die Dinge hier funktioneiren, all die Infroamtionen, die nur Rudi hat. Die muss ich alle haben, damit ich irgendwann frei entscheiden kann. Seine ganze Erfahrung, sein Grinsen und sein Sauersein in den richtigen Momenten, das möchte ich gerne haben“, so der neue Bundestrainer über die Zusammenarbeit mit dem Sportdirektor der Nationalmannschaft.
Klopp über den geforderten Umbruch im DFB
Klopp bittet bei den erhofften Veränderungen um Geduld: „Die ganze Welt hat danach gerufen, dass wir die Strukturen beim DFB verändern müssen. Dabei kennt gar keiner die Strukturen. Die will ich selbst erst einmal gerne kennenlernen und dann kann ich sagen: ‚Da gehen wir auf jeden Fall mal ran‘.“
Die Rolle von Marc Kosicke
DFB-Präsident Bernd Neuendorf über die Rolle von Marc Kosicke: „Wir haben von Anfang an gemerkt, dass Marc Kosicke für Jürgen ein extrem wichtiger Ansprechpartner ist. Es war ganz klar, dass die beiden nur im Paket zu haben sind. Das haben wir akzeptiert. Jürgen hat die Aufgabe als Co-Trainer bezeichnet, eher für administrative Dinge, die jenseits des Fußballplatzes stattfinden. So haben wir den Vertrag auch aufgesetzt. Er ist nicht Mitarbeiter des DFB, hat aber jeden Zugang in den Verband.“
„Wer Gas gibt, wird mit mir viel Spaß haben“
Klopp über die zukünftigen Nominierungen: „Ich war neun Jahre in England, dann zwei Jahre raus. Ich habe viel Bundesliga geguckt in den letzten Jahren, aber es macht schon Sinn, dass ich nochmal genauer draufgucke. Ich freue mich darauf. Und die Jungs, – wer auch immer es ist, da draußen – die zukünftigen Nationalspieler können sich auch darauf freuen. Wer Gas gibt, wird mit mir viel Spaß haben. Das war schon immer so und das wird in Zukunft auch so sein.“
Der erste Länderspiel-Block
Die ersten vier Länderspiele unter Klopp finden zwischen dem 24. September und 4. Oktober en bloc in der Nations League statt. Dort muss der neue Bundestrainer „den Spagat schaffen zwischen Entwicklung und Performen. Im Grunde genommen wird es kein wildes Casting geben, aber ich habe gar kein Problem damit, wenn sich alle zeigen wollen. Wir müssen aber auch gucken, wo man das umsetzen kann und in welchen Spielen das geht.“
Klopp möchte mehr Präsenz zeigen
„Wer Jürgen holt, der kriegt ihn“, betont Klopp. „Immer wenn es nicht lief, wurde dem Bundestrainer vorgeworfen, dass er nicht genug da ist und sich nicht genug Spiele anschaut. Die Kritik ist absolut in Ordnung, aber auch da kann man es nicht allen Recht machen. Auf jeden Fall möchte ich das aber verbessern. Ich will die Zeit nutzen und viel arbeiten. Gemeinsam mit meinem Team möchte ich viel anschieben“
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