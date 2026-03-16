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Bundesliga

12 Millionen: Poker um Ben Farhat läuft heiß

von Lukas Weinstock - Quelle: Sky
1 min.
Louey Ben Farhat jubelt für den KSC @Maxppp

Zahlreiche Interessenten scharen sich um Zweitliga-Shootingstar Louey Ben Farhat (19). ‚Sky‘ berichtet, dass sich etliche Vereine – darunter Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen und Eintracht Frankfurt – konkrete Informationen beim Karlsruher SC eingeholt haben. Neu ins Rennen eingestiegen sei zudem RB Salzburg.

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Ben Farhat mischt in der laufenden Saison die 2. Bundesliga auf, erzielte dort in zwölf Einsätzen fünf Tore und bereitete zwei weitere vor. KSC-Sportdirektor Timon Pauls bestätigte zuletzt, dass Scouts vom BVB, Bayer, der Eintracht, dem FC Bayern, Olympique Lyon, dem OGC Nizza, Como 1907 und Atalanta Bergamo vor Ort waren – laut den ‚Badischen Neuesten Nachrichten‘ für den talentierten Torjäger, dessen Vertrag beim Zweitligisten noch bis 2029 läuft. Ab zwölf Millionen Euro wäre Karlsruhe ‚Sky‘ zufolge gesprächsbereit.

veröffentlicht am
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