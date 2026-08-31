Köln: Meister-Klub holt Top-Talent Kristal

Der 1. FC Köln gibt ein Toptalent aus den eigenen Reihen an den amtierenden Schweizer Meister ab. Nach FT-Informationen steht Patrik Kristal kurz vor einem Wechsel zum FC Thun. Der 18-jährige Este befindet sich derzeit auf dem Weg zum Medizincheck und wird anschließend per Leihe mit Kaufoption ins Berner Oberland wechseln.

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Nach einer sehr erfolgreichen Saison im Regionalliga-Team der Kölner absolvierte Kristal die Saisonvorbereitung zur aktuellen Spielzeit mit den Bundesliga-Profis. In den vergangenen Wochen zeigten unter anderem Viborg FF und Lyngby BK aus Dänemark sowie diverse Klubs aus Norwegen, Belgien, den Niederlanden und Österreich Interesse am vielversprechenden Mittelfeldspieler.