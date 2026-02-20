Menü Suche
Bayer: Tillman verrät Traumwechsel

von Martin Schmitz - Quelle: B/R Football
Malik Tillman im Trikot von Bayer Leverkusen @Maxppp

Malik Tillmann schwärmt für den FC Arsenal. Das verriet der Spielmacher von Bayer Leverkusen im Interview mit ‚B/R Football‘: „Wenn es in der Premier League einen Klub gäbe, für den ich gerne spielen würde, wäre das Arsenal. Es ist die Art, wie sie aktuell spielen. Außerdem haben sie einen tollen Trainer und ein gutes Spielsystem, von dem ich denke, dass ich gut reinpassen würde.“

Tillman stammt aus der Jugend des FC Bayern München und war im vergangenen Sommer für 35 Millionen Euro von der PSV Eindhoven zur Werkself gewechselt. Für die Rheinländer kommt der 23-Jährige bisher trotz mehrerer Verletzungen auf 27 Pflichtspieleinsätze, in denen er sechs Tore erzielte und eine Vorlage lieferte. Tillmans Kontrakt läuft noch bis 2030.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
