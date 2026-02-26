Demichelis bekommt den Job

Martín Demichelis tritt aller Voraussicht nach seinen ersten Trainerposten in einer europäischen Topliga an. Laut dem Journalisten César Luis Merlo hat der ehemalige Verteidiger des FC Bayern den Zuschlag bei RCD Mallorca bekommen. Aktuell werden letzte finanzielle Details geklärt.

Der abstiegsbedrohte spanische Erstligist hatte jüngst seinen Chefcoach Jagoba Arrasate entlassen. Nun hat sich Demichelis offenbar gegen andere Bewerber durchgesetzt. Bislang coachte der Argentinier im Nachwuchsbereich der Bayern sowie die Profiteams von River Plate und CF Monterrey.