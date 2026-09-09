Nach WM-Coup: Neuer Advocaat-Deal

Dick Advocaat bleibt Nationaltrainer von Curaçao. Wie der Verband des Karibikstaats mitteilt, hat der 78-jährige Niederländer seinen Vertrag bis 2027 verlängert: „Unter der Führung von Advocaat hat Curaçao auf internationaler Ebene wichtige Fortschritte erzielt. Mit dieser Verlängerung setzt der FFK auf Kontinuität und Stabilität, während wir weiter an der Zukunft des Fußballs auf Curaçao arbeiten.“

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✍️ 𝗗𝗶𝗰𝗸 𝗔𝗱𝘃𝗼𝗰𝗮𝗮𝘁 𝘀𝘁𝗮𝘆𝘀 𝘄𝗶𝘁𝗵 𝗧𝗵𝗲 𝗕𝗹𝘂𝗲 𝗪𝗮𝘃𝗲!



FFK and head coach Dick Advocaat have extended their partnership through 31 July 2027. 🇨🇼



Under Advocaat’s leadership, Curaçao has made important strides on the international stage. With this extension, … pic.twitter.com/uJXX98iYOz — Curaçao National Football Team (@TheBlueWaveFFK) September 9, 2026

Advocaat hatte das autonome Land unter niederländischer Regierung sensationell zur Weltmeisterschaft im vergangenen Sommer geführt. Dort trotzte der klare Außenseiter (82. der FIFA-Weltrangliste) Ecuador ein 0:0 ab. Gegen Deutschland setzte es eine deutliche Niederlage (1:7). Nach der Gruppenphase war für den WM-Debütanten Schluss.