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Offiziell Weltmeisterschaft

Nach WM-Coup: Neuer Advocaat-Deal

von Martin Schmitz - Quelle: ffk.cw
1 min.
Dick Advocaat bleibt Nationaltrainer von Curaçao @Maxppp

Dick Advocaat bleibt Nationaltrainer von Curaçao. Wie der Verband des Karibikstaats mitteilt, hat der 78-jährige Niederländer seinen Vertrag bis 2027 verlängert: „Unter der Führung von Advocaat hat Curaçao auf internationaler Ebene wichtige Fortschritte erzielt. Mit dieser Verlängerung setzt der FFK auf Kontinuität und Stabilität, während wir weiter an der Zukunft des Fußballs auf Curaçao arbeiten.“

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Advocaat hatte das autonome Land unter niederländischer Regierung sensationell zur Weltmeisterschaft im vergangenen Sommer geführt. Dort trotzte der klare Außenseiter (82. der FIFA-Weltrangliste) Ecuador ein 0:0 ab. Gegen Deutschland setzte es eine deutliche Niederlage (1:7). Nach der Gruppenphase war für den WM-Debütanten Schluss.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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