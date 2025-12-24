Zur Winterpause: Die drei besten Sechser der Bundesliga

Platz 3: Wouter Burger (TSG Hoffenheim)

Eine der größten Überraschungen der bisherigen Saison ist ohne Zweifel die TSG Hoffenheim. Unter Trainer Christian Ilzer hat die TSG trotz interner Machtkämpfe sportlich in die Spur gefunden. Einer der Verantwortlichen für den Aufschwung ist dabei Wouter Burger. Der 24-Jährige wurde für vier Millionen Euro von Stoke City geholt und sollte bei der TSG unter anderem Anton Stach (27) vergessen machen.

Das ist dem Niederländer mehr als gelungen. Zu Beginn noch defensiver eingesetzt, setzt Burger seit einigen Wochen auf der Acht wichtige Impulse. Gemeinsam mit Fisnik Asllani (23) ist der Mittelfeldspieler Topscorer in Sinsheim. In 16 Pflichtspielen konnte er schon vier Tore und sechs Vorlagen beisteuern. Die Passsicherheit gepaart mit seiner defensiven Zweikampfstärke sichern Burger einen Platz in den Top 3.

Platz 2: Aleix García (Bayer Leverkusen)

Wer tritt in die Fußstapfen von Granit Xhaka (33)? Diese Frage hatten sich viele Fans bei Bayer Leverkusen vor der Saison gestellt. Mittlerweile ist klar, dass der Abgang intern kompensiert wurde. Denn während Aleix García in seiner ersten Saison unterm Bayerkreuz noch etwas fremdelte und seinen Platz suchte, ist der Spanier inzwischen längst zum Führungsspieler gereift.

Als Taktgeber übernimmt er seit dieser Saison die etwas defensivere Rolle von Xhaka und lenkt das Spiel wie einst der Schweizer. Auch García hat etwas gebraucht, um in die Saison zu kommen. Trainer Kasper Hjulmand vertraut dem 28-Jährigen aber blind und wird dafür belohnt. Seit dem achten Spieltag überzeugt García zudem nicht nur als Passmaschine, sondern auch als direkter Vorbereiter. Schon vier Assists stehen auf dem Konto des zweitbesten Sechsers der Hinserie.

Platz 1: Joshua Kimmich (FC Bayern)

Auch in dieser Saison führt bisher an Joshua Kimmich kein Weg vorbei. Über den Kapitän der deutschen Nationalmannschaft sind bereits alle Lobeshymnen geschrieben, schon viele Jahre überzeugt Kimmich mit einer außergewöhnlichen Präsenz auf dem Platz. Als Leader des übermächtigen FC Bayern hebelt Kimmich mit seinen Chipbällen auch in dieser Saison wieder regelmäßig die Abwehrketten aus.

Zuletzt hatte Kimmich immer wieder mal mit kleineren Blessuren zu kämpfen, zudem ließ Trainer Vincent Kompany seinen besten Sechser immer mal wieder auf der Bank, um ihn zu schonen. Steht er auf dem Platz, bringt Kimmich die Münchner aber weiterhin auf ein anderes Level. Mit einem Tor und vier Vorlagen trug der 30-Jährige vor der Winterpause als bester Sechser der Bundesliga dazu bei, dass die Meisterschaft für den FCB nur noch Formsache scheint.

