Die FT-Topelf des 31. Spieltags

Spieler des Spieltags: Max Kruse

Max Kruse wurde vom VfL Wolfsburg im Winter verpflichtet, um das Team wieder in die Erfolgsspur zu ühren. Der torgefährliche Routinier erfüllt seine Pflicht und sorgt seit seinem Wechsel dafür, dass die Wölfe Zählbares einfahren. Gegen Mainz 05 erzielte der ehemalige deutsche Nationalspieler am Freitagabend drei Tore in einer Halbzeit und avancierte somit zum Spieler des Spieltags.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die FT-Topelf

Die Ergebnisse im Überblick