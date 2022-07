Kahn: Tel „ein hochinteressanter Spieler“

Oliver Kahn hat sich zu den weiteren Transferplänen des FC Bayern geäußert. „Was die Offensive anbelangt, haben wir viele Möglichkeiten. Wir müssen schauen, dass wir jetzt nicht überziehen. Das muss alles sinnvoll sein. Auch Mathys Tel ist ein hochinteressanter Spieler, den wir schon länger beobachten. Ein superstarkes Talent. Das Transferfenster ist noch eine Weile offen, also schauen wir einfach“, zitiert der ‚Sportbuzzer‘ den Vorstandschef der Münchner.

Unter der Anzeige geht's weiter

Tel soll beim deutschen Rekordmeister das neue Sturmjuwel werden. Stade Rennes fordert nach FT-Informationen 30 Millionen Euro für den 17-Jährigen. In München ist die dritte Offerte für den Teenager in Arbeit. Schon da sind Sadio Mané, Ryan Gravenberch, und Noussair Mazraoui, darüber hinaus steht Matthijs de Ligt kurz vor der Unterschrift an der Säbener Straße. Kahn will weitere Transfers nicht ausschließen: „Überall verstärken sich die Klubs weiter. Des Rennen hört ja jetzt nicht auf.“