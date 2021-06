Alles klar bei Nübel

Alexander Nübel schließt sich der AS Monaco an. Wie der ‚kicker‘ meldet, hat der 24-jährige Torhüter den Medizincheck erfolgreich absolviert, seinen Vertrag unterschrieben und wird für zwei Jahre an den französischen Erstligisten verliehen.

Im Fürstentum warten Spielpraxis und europäische Einsätz auf Nübel, der beim FC Bayern als Ersatzmann von Manuel Neuer (35) nur selten zum Zug kam. Nübel war 2020 ablösefrei von Schalke 04 zu den Bayern gewechselt. Dem Vernehmen nach wurden dem Schlussmann zehn bis zwölf Pflichtspieleinsätze in der ersten Saison zugesichert – kam aber letztlich nur dreimal zum Zug.