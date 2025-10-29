Vinicius meldet sich nach Clásico-Ausraster

Vinicius Junior hat sich für sein Verhalten beim Clásico zwischen Real Madrid und dem FC Barcelona (2:1) entschuldigt. „Heute möchte ich mich bei allen Madridistas für meine Reaktion auf meine Auswechslung im Clásico entschuldigen. Manchmal überkommt mich die Leidenschaft, immer gewinnen und meinem Team helfen zu wollen“, schreibt der brasilianische Dribbelkünstler via X. Während der heutigen Trainingseinheit habe Vini seine Mitspieler bereits um Verzeihung gebeten.

Zum Hintergrund: Xabi Alonso hatte den 25-Jährigen in der 72. Spielminute ausgewechselt. Daraufhin würdigte der Rechtsfuß, der auf dem Platz eine gute Leistung gezeigt hatte, Alonso keines Blickes und sagte sogar: „Ich werde die Mannschaft verlassen. Es ist besser, wenn ich gehe.“ Nun versucht der vertraglich bis 2027 gebundene Angreifer, die Wogen zu glätten: „Ich verspreche, weiterhin jede Sekunde für Real Madrid zu kämpfen, so wie ich es seit dem ersten Tag getan habe.“