Wolves verlängern mit Kilman

Max Kilman hat seinen Vertrag bei den Wolverhampton Wanderers vorzeitig verlängert. Wie der Premier League-Klub bekanntgibt, läuft das ursprünglich bis 2025 datierte Arbeitspapier nun bis 2026. Zudem besteht die Option, den Kontrakt um eine weitere Saison auszudehnen.

Kilman war 2018 von seinem Jugendklub Maidenhead United zu Wolverhampton gewechselt. In der laufenden Ligasaison verpasste der 24-jährige Innenverteidiger noch keine Einsatzminute.

