„War nicht mehr ich selbst“: Araújo klärt über Krankheit auf

Ronald Araújo hat sich nach seiner rund einmonatigen Pause erstmals zu den Hintergründen seiner Krankheit geäußert. „Mir ging es schon lange nicht gut, vielleicht über anderthalb Jahre. Man versucht stark zu sein, vielleicht aufgrund seiner Herkunft, man kämpft weiter, aber ich fühlte mich einfach nicht wohl. Nicht nur im Sport, sondern auch in meiner Familie und meinem Privatleben. Ich war nicht mehr ich selbst, und da machte es plötzlich Klick und ich sagte: Irgendetwas stimmt nicht, ich muss darüber reden und um Hilfe bitten“, so der 26-Jährige im Interview mit der ‚Mundo Deportivo‘. Araújo hatte anderthalb Jahre „mit Angstzuständen zu kämpfen, die in Depressionen mündeten.“

Seit dem Jahreswechsel ist der Innenverteidiger des FC Barcelona wieder im Kreise der Mannschaft. Zwischenzeitlich wurde sogar über drastische Auswirkungen spekuliert, an ein Karriereende dachte Araújo jedoch nie: „Ich habe nicht ans Aufhören gedacht, aber man fängt an, vieles zu hinterfragen, weil man sich nicht mehr wohlfühlt. Ich wusste, irgendetwas stimmte nicht, meine Leistung entsprach nicht meinem eigentlichen Potenzial. Deshalb hinterfragt man vieles, aber Aufhören war nicht der Plan.“