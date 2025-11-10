Menü Suche
Eintracht: Kehrtwende bei Dahoud?

von Lukas Weinstock - Quelle: DAZN
Mo Dahoud gibt klare Anweisungen @Maxppp
Frankfurt 1-0 Mainz 05

Mahmoud Dahoud hat sich bei Eintracht Frankfurt zurückgekämpft. „Er ist immer drangeblieben, wusste um seinen etwas schwierigeren Stand im Sommer, hat sich aber nie hängen lassen und ist immer da für die Truppe“, lobte Trainer Dino Toppmöller den Mittelfeldakteur im Vorfeld der Partie gegen Mainz 05 (1:0) gegenüber ‚DAZN‘.

Gegen Mainz durfte Dahoud von Beginn an ran, es war der erste Startelf-Einsatz nach elf Monaten. Eigentlich stand schon fest, dass der auslaufende Vertrag des 29-Jährigen nicht verlängert wird. Zeigt Dahoud im Training jedoch weiterhin gute Leistungen und überträgt diese in die Spiele, darf er sich möglicherweise doch noch Hoffnung auf ein neues Arbeitspapier machen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
