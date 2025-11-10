Eintracht: Kehrtwende bei Dahoud?

Mahmoud Dahoud hat sich bei Eintracht Frankfurt zurückgekämpft. „Er ist immer drangeblieben, wusste um seinen etwas schwierigeren Stand im Sommer, hat sich aber nie hängen lassen und ist immer da für die Truppe“, lobte Trainer Dino Toppmöller den Mittelfeldakteur im Vorfeld der Partie gegen Mainz 05 (1:0) gegenüber ‚DAZN‘.

Unter der Anzeige geht's weiter

Gegen Mainz durfte Dahoud von Beginn an ran, es war der erste Startelf-Einsatz nach elf Monaten. Eigentlich stand schon fest, dass der auslaufende Vertrag des 29-Jährigen nicht verlängert wird. Zeigt Dahoud im Training jedoch weiterhin gute Leistungen und überträgt diese in die Spiele, darf er sich möglicherweise doch noch Hoffnung auf ein neues Arbeitspapier machen.