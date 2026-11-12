Vuskovic: „Ultimatives Ziel“ enthüllt

Geht es nach Luka Vuskovic, trägt er in Zukunft weiß. Laut ‚Sky‘ würde der Innenverteidiger von Brighton & Hove Albion im Verlauf seiner Karriere gerne zu Real Madrid wechseln. Die Königlichen seien das „ultimative Ziel“ des begehrten 19-Jährigen, der seit Sommer für die Seagulls in der Premier League aufläuft.

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Dass der kroatische Nationalspieler schon im Sommer weiterzieht, ist dagegen nicht in Stein gemeißelt. Ein Verbleib in Brighton sei durchaus denkbar. Um die Engländer zu einem Verkauf zu bewegen, sind dem Bericht zufolge ohnehin 100 Millionen Euro nötig. Unter anderem wurde Vuskovic mit dem FC Bayern und dem FC Liverpool in Verbindung gebracht. Zumindest die Münchner dürften bei der aufgerufenen Ablöse aus dem Rennen sein.