Deutsche Klubs an Ex-Frankfurter Bignetti dran

Für Matteo Bignetti könnte es im Sommer zurück nach Deutschland gehen. Nach Informationen von ‚Sky Austria‘ bekunden deutsche Klubs Interesse am 22-jährigen Torhüter, dessen Vertrag beim SK Sturm Graz am Saisonende ausläuft. Darüber hinaus gebe es Avancen aus Österreich und Italien.

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Ein Angebot zur Verlängerung in Graz habe Bignetti bislang nicht vorliegen, der österreichische U21-Nationalspieler steht laut ‚Sky Austria‘ daher vor dem Abschied von den Steirern. Zwischen 2020 und 2023 wurde Bignetti bei Eintracht Frankfurt ausgebildet. Für die SGE-Reserve stand der Keeper 18 Mal im Kasten, bei den Profis war er einmal Teil des Bundesliga-Kaders.