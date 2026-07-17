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Offiziell Bundesliga

Bayern verkündet spannende Leihe

von Lukas Hörster - Quelle: fcbayern.com
1 min.
Julien Yanda am Ball für den FC Bayern München @Maxppp

Der FC Bayern parkt Julien Yanda in der zweiten spanischen Liga. Wie der Rekordmeister mitteilt, soll der 18-jährige Linksverteidiger bei CD Eldense „den nächsten Schritt in seiner Entwicklung“ gehen.

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Yanda trainierte in München schon regelmäßig mit dem Profiteam, spielte aber für die zweiten Mannschaft in der Regionalliga. 2025 war der gebürtige Hamburger vom FC St. Pauli in die Nachwuchsabteilung des FCB gewechselt.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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