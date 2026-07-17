Bundesliga
Bayern verkündet spannende Leihe
1 min.
@Maxppp
Der FC Bayern parkt Julien Yanda in der zweiten spanischen Liga. Wie der Rekordmeister mitteilt, soll der 18-jährige Linksverteidiger bei CD Eldense „den nächsten Schritt in seiner Entwicklung“ gehen.
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📯 𝗢𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟 | Julien Yanda, nuevo jugador del #CDEldense 🔵🔴— CD Eldense (@CD_Eldense) July 17, 2026
💫 Lateral izquierdo potente, veloz y ofensivo, canterano clave del @FCBayern e integrado en la dinámica del primer equipo 🇩🇪
🏟️ ¡Bienvenido, Yanda! 👏🏻
🔗 https://t.co/si02Q1jRSc pic.twitter.com/VOBpgbeyh2
Yanda trainierte in München schon regelmäßig mit dem Profiteam, spielte aber für die zweiten Mannschaft in der Regionalliga. 2025 war der gebürtige Hamburger vom FC St. Pauli in die Nachwuchsabteilung des FCB gewechselt.
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