Werder knausert: Neue Details zum Füllkrug-Angebot

Das von Niclas Füllkrug abgelehnte Angebot von Werder Bremen ging offenbar stark in Richtung Risikovermeidung. Wie die ‚DeichStube‘ berichtet, wollten sich die Grün-Weißen finanziell mehrfach absichern. So war zum einen das letzte Vertragsjahr der Offerte bis 2026 nur optional. Zudem sollte Füllkrugs Gehalt nach der Saison 2023/24 wieder sinken, wie bereits beim bestehenden Vertragspapier. Seit dem 1. Juli kassiert der Torschützenkönig 15 Prozent weniger Gehalt bei Werder.

Somit entwickelt sich der Poker mit Füllkrug zur Hängepartie. Der 30-jährige Angreifer ist noch bis 2025 gebunden, soll aber entweder ordentlich Geld in die Kassen spülen oder in Bremen zu möglichst günstige Konditionen verlängern. Den Grün-Weißen kommt derzeit noch zugute, dass bisher kein anderer Klub mit einem konkreten Angebot vorstellig wurde. 20 Millionen Euro schwebt dem Bundesligist als Ablöse vor. Zuletzt wurde Bayer Leverkusen sowie die beiden italienischen Klubs AC Florenz und FC Turin in Verbindung mit Füllkrug gebracht.

