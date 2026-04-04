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Hoffenheim-Chef bestätigt Angebot für Kramaric

von Remo Schatz - Quelle: Sky
1 min.
Andrej Kramaric von der TSG Hoffenheim @Maxppp
Hoffenheim 1-2 Mainz 05

Wenn Andrej Kramaric will, könnte er sofort sein Engagement bei der TSG Hoffenheim verlängern. „Die Verlängerung ist ganz oben auf der Liste. Ich bin im engen Austausch mit Andi Schicker (Geschäftsführer Sport, Anm. d. Red.). Ein Angebot liegt vor, die Verhandlungen laufen aktuell. Wir hoffen, dass er bleibt. Der Ball liegt bei uns als Verein, aber wir sind dran“, unterstrich Hoffenheim-Präsident Andre Kreuzwieser bei ‚Sky‘ vor der heutigen Bundesliga-Partie gegen Mainz 05.

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Im Sommer jährt sich Kramarics Wechsel von Leicester City in den Kraichgau zum zehnten Mal. In 354 Partien war der Kroate insgesamt 227 Tore direkt beteiligt. Im Sommer läuft der Vertrag des 34-Jährigen nun aus.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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