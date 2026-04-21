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Bundesliga

HSV: Saison-Aus für Muheim

von Dominik Schneider
1 min.
Miro Muheim startet beim Hamburger SV richtig durch. @Maxppp

Im Saisonendspurt muss der Hamburger SV ohne Miro Muheim auskommen. Wie der Nordklub mitteilt, hat sich der 28-jährige Linksverteidiger bei einem Zweikampf im Spiel gegen Werder Bremen (1:3) eine Verletzung zugezogen. Betroffen ist die vordere Syndesmose im rechten Sprunggelenk.

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Hamburger SV
Verletzungsupdate 🔷

Miro #Muheim hat sich bei einem Zweikampf mit Bremen's Leonardo Bittencourt am Sonnabend eine Verletzung zugezogen. Nach eingehenden Untersuchungen konnte nun eine Verletzung der vorderen Syndesmose im rechten Sprunggelenk diagnostiziert werden. Der Schweizer Nationalspieler fällt damit voraussichtlich den Rest der Saison aus. 😣

Like 🟰 Gute Besserung, Miro! 🫶🥺

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Im bisherigen Verlauf der Saison war Muheim beim HSV gesetzt. Der Meldung des Bundesligisten zufolge fällt der Schweizer „voraussichtlich den Rest der Saison aus“. Der Ausfall des achtfachen Nationalspielers wird den Rothosen im Abstiegskampf schmerzen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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