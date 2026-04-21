HSV: Saison-Aus für Muheim

Im Saisonendspurt muss der Hamburger SV ohne Miro Muheim auskommen. Wie der Nordklub mitteilt, hat sich der 28-jährige Linksverteidiger bei einem Zweikampf im Spiel gegen Werder Bremen (1:3) eine Verletzung zugezogen. Betroffen ist die vordere Syndesmose im rechten Sprunggelenk.

Unter der Anzeige geht's weiter

Im bisherigen Verlauf der Saison war Muheim beim HSV gesetzt. Der Meldung des Bundesligisten zufolge fällt der Schweizer „voraussichtlich den Rest der Saison aus“. Der Ausfall des achtfachen Nationalspielers wird den Rothosen im Abstiegskampf schmerzen.