Hertha: Dárdai verletzt

Márton Dárdai wird das kommende Ligaspiel von Hertha BSC gegen den VfL Wolfsburg am Samstag (15:30 Uhr) verletzungsbedingt verpassen. Wie die Alte Dame offiziell mitteilt, muss der Innenverteidiger aufgrund anhaltender Probleme am Sprunggelenk aussetzen.

In der vergangenen Saison rückte der 19-Jährige nach der Amtsübernahme von Vater und Trainer Pál Dárdai in die Startelf der Berliner. Auch in der laufenden Spielzeit kam der 1,88-Mann in der ersten Partie gegen den 1. FC Köln (1:3) über 90 Minuten zum Einsatz.