Bundesliga

Teurer neuer Sechser für Wolfsburg?

von Dominik Schneider - Quelle: Sky
Raphael Onyedika (l.) entkommt seinen Verfolgern @Maxppp

Möglicherweise verstärkt der VfL Wolfsburg auf den letzten Metern der Transferperiode das Mittelfeld. Nach Informationen von ‚Sky‘ versuchen die Wölfe, Raphael Onyedika vom FC Brügge zu verpflichten. Gespräche zwischen den Vereinen laufen.

Die wirtschaftlichen Vorstellungen der Belgier haben es allerdings in sich. Etwas über 20 Millionen Euro fordert Brügge dem Bericht zufolge für den 24-jährigen Nationalspieler, der nur noch einen bis 2027 gültigen Vertrag besitzt.

