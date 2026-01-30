Köln: Kainz vor dem Aus

Der 1. FC Köln wird sich aller Voraussicht nach im Sommer von Florian Kainz trennen. Laut dem ‚kicker‘ deuten „alle Zeichen darauf hin“, dass sein auslaufender Vertrag nicht verlängert wird. Im Frühjahr werde es Gespräche geben, ein Verbleib in anderer Rolle am Geißbockheim sei nicht auszuschließen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Vor sieben Jahren war der 33-Jährige für drei Millionen Euro von Werder Bremen nach Köln gewechselt und hatte lange eine tragende Rolle inne, zeitweise sogar als Kapitän. Unter Lukas Kwasniok kommt der Österreicher aber gar nicht mehr zum Zug, magere 234 Minuten stehen in der Bundesliga zu Buche.