Weltmeisterschaft
Ghana präsentiert Addo-Nachfolger
1 min.
@Maxppp
Carlos Queiroz übernimmt die ghanaische Nationalmannschaft. Der 73-jährige Portugiese folgt auf den kürzlich entlassenen Otto Addo und soll die Black Stars zunächst bei der Weltmeisterschaft im Sommer betreuen. In WM-Gruppe L trifft Ghana auf Panama, England und Kroatien.
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🇬🇭 Black Stars @GhanaBlackstars – 13/04
🚨Carlos Queiroz appointed Head Coach of the Black Stars 🇬🇭🌟Bei X ansehen
The experienced Portuguese tactician will lead Ghana at the 2026 FIFA World Cup, bringing vast international and World Cup experience to the senior national team.
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#BlackStars
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#BlackStars
Queiroz wurde im März von seinen Aufgaben als Trainer von Oman entbunden. Zuvor hatte er bereits die Nationalmannschaften von den Vereinigten Arabischen Emiraten, Südafrika, Saudi-Arabien, Portugal, Iran, Kolumbien, Ägypten und Katar gecoacht. Ghanaische Medien brachten zwischenzeitlich auch Joachim Löw als Addo-Nachfolger ins Gespräch, nun macht es Queiroz.
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