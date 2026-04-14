Ghana präsentiert Addo-Nachfolger

Carlos Queiroz übernimmt die ghanaische Nationalmannschaft. Der 73-jährige Portugiese folgt auf den kürzlich entlassenen Otto Addo und soll die Black Stars zunächst bei der Weltmeisterschaft im Sommer betreuen. In WM-Gruppe L trifft Ghana auf Panama, England und Kroatien.

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Queiroz wurde im März von seinen Aufgaben als Trainer von Oman entbunden. Zuvor hatte er bereits die Nationalmannschaften von den Vereinigten Arabischen Emiraten, Südafrika, Saudi-Arabien, Portugal, Iran, Kolumbien, Ägypten und Katar gecoacht. Ghanaische Medien brachten zwischenzeitlich auch Joachim Löw als Addo-Nachfolger ins Gespräch, nun macht es Queiroz.