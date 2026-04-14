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Offiziell Weltmeisterschaft

Ghana präsentiert Addo-Nachfolger

von David Hamza
1 min.
Carlos Queiroz an der Seitenlinie @Maxppp

Carlos Queiroz übernimmt die ghanaische Nationalmannschaft. Der 73-jährige Portugiese folgt auf den kürzlich entlassenen Otto Addo und soll die Black Stars zunächst bei der Weltmeisterschaft im Sommer betreuen. In WM-Gruppe L trifft Ghana auf Panama, England und Kroatien.

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🇬🇭 Black Stars
🚨Carlos Queiroz appointed Head Coach of the Black Stars 🇬🇭🌟

The experienced Portuguese tactician will lead Ghana at the 2026 FIFA World Cup, bringing vast international and World Cup experience to the senior national team.

✍🏾

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Queiroz wurde im März von seinen Aufgaben als Trainer von Oman entbunden. Zuvor hatte er bereits die Nationalmannschaften von den Vereinigten Arabischen Emiraten, Südafrika, Saudi-Arabien, Portugal, Iran, Kolumbien, Ägypten und Katar gecoacht. Ghanaische Medien brachten zwischenzeitlich auch Joachim Löw als Addo-Nachfolger ins Gespräch, nun macht es Queiroz.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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