Zwei Hürden im Kabak-Poker

Ozan Kabaks Vertragsverlängerung bei der TSG Hoffenheim hakt an zwei Details. Einem Bericht des ‚kicker‘ zufolge muss noch geklärt werden, ob der Kontrakt bis 2029 oder 2030 ausgedehnt wird. Zudem sei offen, wie hoch die geplante Ausstiegsklausel sein wird und ab welchem Zeitpunkt diese greifen würde. Dennoch sollen sich die Gespräche auf der Zielgeraden befinden.

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Kabaks derzeitiger Vertrag läuft nach der Saison aus. Der 26-jährige Innenverteidiger spielt seit knapp vier Jahren für Hoffenheim, 2022 war er für sieben Millionen Euro vom FC Schalke 04 zur TSG gekommen. 83 Einsätze sammelte der türkische Nationalspieler im Trikot der Kraichgauer bislang.