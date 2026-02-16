Enthüllt: Totti vor Roma-Comeback

Vereinslegende Francesco Totti steht vor einer Rückkehr zur AS Rom. Auf Nachfrage von ‚Sky Italia‘ am Rande einer Veranstaltung in Mailand am gestrigen Sonntag bestätigte der 49-Jährige aktuelle Gerüchte über Verhandlungen zwischen ihm und dem Klub: „Ja, wir sind im Gespräch, und ich war auch mit Gian Piero Gasperini zum Abendessen verabredet. Es gibt einige Optionen, wir werden sehen.“ Totti hatte den Verein nach dem Ende seiner Spielerlaufbahn im Jahr 2017 verlassen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der ehemalige Weltklasse-Offensivmann, der während seiner kompletten Karriere nur für die Roma auflief und 785 Pflichtspiele bestritten hatte, soll dem Vernehmen nach ins Management des Klubs wechseln. Für den langjährigen Kapitän ist die Position des Technischen Direktors angedacht. Als solcher soll er eine Art Verbindungsstück zwischen der Sportlichen Leitung bestehend aus Trainer Gasperini und Sportdirektor Frederic Massara sowie der Vereinsführung sein.