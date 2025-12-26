Menü Suche
Kommentar 5
Bundesliga

M’gladbach: Angebot für Reitz im Anflug

Rocco Reitz zählt zu den wichtigsten Spielern bei Borussia Mönchengladbach. Doch der Mittelfeldspieler wird umgarnt.

von Luca Hansen - Quelle: Fanatik
Rocco Reitz will mit Trainer Eugen Polanski abklatschen @Maxppp

Rocco Reitz ist das Gesicht von Borussia Mönchengladbach. Der Mittelfeldspieler führt die Fohlen als Kapitän auf den Platz und weiß regelmäßig mit ansprechenden Leistungen zu beeindrucken. Das ist auch im Ausland nicht verborgen geblieben.

Unter der Anzeige geht's weiter

Wie das türkische Portal ‚Fanatik‘ berichtet, ist Fenerbahce an Reitz interessiert. Der türkische Spitzenklub wolle in Kürze ein Angebot unterbreiten. Der 21-Jährige besitzt eine Ausstiegsklausel für den Sommer in Höhe von 20 Millionen Euro.

In der aktuellen Spielzeit stand Reitz in jedem Bundesligaspiel in der Gladbacher Startelf. Auch in der Kabine gehört er zu den Führungsfiguren. Sein Vertrag im Borussia-Park läuft noch bis 2028.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (5)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Süper Lig
M'gladbach
Fenerbahce
Rocco Reitz

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Süper Lig Süper Lig
M'gladbach Logo Borussia VfL Mönchengladbach
Fenerbahce Logo Fenerbahce
Rocco Reitz Rocco Reitz
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert