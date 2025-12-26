M’gladbach: Angebot für Reitz im Anflug

Rocco Reitz ist das Gesicht von Borussia Mönchengladbach. Der Mittelfeldspieler führt die Fohlen als Kapitän auf den Platz und weiß regelmäßig mit ansprechenden Leistungen zu beeindrucken. Das ist auch im Ausland nicht verborgen geblieben.

Wie das türkische Portal ‚Fanatik‘ berichtet, ist Fenerbahce an Reitz interessiert. Der türkische Spitzenklub wolle in Kürze ein Angebot unterbreiten. Der 21-Jährige besitzt eine Ausstiegsklausel für den Sommer in Höhe von 20 Millionen Euro.

In der aktuellen Spielzeit stand Reitz in jedem Bundesligaspiel in der Gladbacher Startelf. Auch in der Kabine gehört er zu den Führungsfiguren. Sein Vertrag im Borussia-Park läuft noch bis 2028.