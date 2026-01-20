Menü Suche
Dortmund fällt brisanten Transfer-Entschluss

von Luca Hansen - Quelle: Bild
Sportgeschäftsführer Lars Ricken & Sportdirektor Sebastian Kehl von Borussia Dortmund im Dialog @Maxppp

Das Thema Ausstiegsklauseln ist bei Borussia Dortmund kein Tabu mehr. Der ‚Bild‘ zufolge ist man an der Strobelalle ab sofort deutlich schneller zu dieser Maßnahme bereit, um verheißungsungsvolle Spieler zum BVB zu locken. Bislang galten Ausstiegsklauseln als unerwünscht, für Spieler wie Serhou Guirassy (29) oder in der Vergangenheit Erling Haaland (25) musste man aber bereits von seinem Standpunkt abweichen. Auch Nico Schlotterbeck (26) möchte man im Falle einer Verlängerung einen solchen Passus zugestehen.

Darüber hinaus spielt der BVB mit dem Gedanken, sich einen Partnerverein zu suchen. Die Dortmunder erhoffen sich von einer Partnerschaft vor allem unkomplizierte Ausbildungsleihen. Junge Spieler sollen so einfacher Spielpraxis sammeln und nach den Vorstellungen der Schwarz-Gelben ausgebildet werden.

