Bestätigt: Flick verlängert

Der FC Barcelona wird zeitnah mit Hansi Flick verlängern. Das bestätigte der Trainer auf der heutigen Pressekonferenz: „Ich bin sehr glücklich, ich werde einen neuen Vertrag bei Barça unterschreiben“, so der 61-Jährige. Die Verlängerung gilt schon länger als beschlossene Sache, jetzt scheint die offizielle Mitteilung nur noch eine Frage der Zeit zu sein.

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Flick unterschreibt bis 2028 mit der Option auf eine weitere Saison. „Wir werden bis 2028 weitermachen und wenn alles gut läuft, werden wir die Entscheidung treffen, noch ein weiteres Jahr zu verlängern“, bestätigte Flick. Mit den Katalanen feierte der ehemalige Bundestrainer zuletzt zwei spanische Meisterschaften in Folge.