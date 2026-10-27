Ballon d’Or für Messi gefordert

Der Gewinn des Ballon d’Or von Harry Kane trifft in Argentinien auf wenig Verständnis. Die renommierte Tageszeitung ‚Olé‘ fordert auf der heutigen Titelseite einen weiteren Goldenen Ball für Lionel Messi (39). „Messi hat den Ballon d’Or verdient“, heißt es dort, „egal, ob Kane ihn gewonnen hat oder nicht.“ Dass La Pulga nicht mal auf dem Podium gelandet ist, sorgt für Empörung: „Messi ist für uns immer der Beste, auch wenn die Europäer den Engländer vom FC Bayern gewählt und den GOAT nur auf den bescheidenen fünften Platz verwiesen haben.“

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Vor allem die Performance bei der Weltmeisterschaft soll die steile These der Argentinier und Messis Überlegenheit gegenüber dem Gewinner Kane untermauern: „Der Makel, im Halbfinale von Messi und Argentinien besiegt worden zu sein, wird niemals verschwinden. Für uns ist und bleibt Leo Messi der Beste. Die Weltmeisterschaft hat dies einmal mehr deutlich gemacht.“ Die Three Lions mussten sich der Albiceleste durch einen Last-Minute-Treffer von Lautaro Martínez (29) geschlagen geben. Im Finale unterlag Argentinien dann aber Spanien.