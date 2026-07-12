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Bundesliga

Bayern-Abgang morgen fix

von Tristan Bernert - Quelle: Matteo Moretto
Asp Jensen im FCB-Einsatz @Maxppp

Die Wege von Jonathan Asp Jensen und dem FC Bayern werden sich zeitnah trennen. Wie der Transfer-Insider Matteo Moretto berichtet, hat der 20-jährige Däne den Medizincheck bei Deportivo La Coruña bestanden. Am morgigen Montag soll die Unterschrift erfolgen.

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Medienberichten zufolge kassieren die Münchner eine Ablöse von sechs Millionen Euro für Asp Jensen. Die vergangene Saison verbrachte der Offensivspieler auf Leihbasis beim Schweizer Erstligisten Grasshopper Zürich. Dort gelangen ihm acht Tore und sechs Vorlagen in 33 Liga-Einsätzen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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