Eugen Polanski hat den Kopf noch einmal aus der Schlinge gezogen. Nachdem die Zeichen zwischenzeitlich auf Trennung zum Saisonende standen, darf der Trainer nun doch bei Borussia Mönchengladbach weitermachen.

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In einer Medienrunde bestätigte Rouven Schröder: „Wir haben gemeinsam entschieden, mit Eugen als Cheftrainer weiterzumachen. Gleichzeitig sind wir davon überzeugt, dass es personelle Veränderungen geben muss – im Spielerkader, aber auch im Trainerteam. Mit den ersten Transfers haben wir diesen Prozess schon gestartet.“

Konkret zu Polanski sagt Gladbachs Sportchef: „Eugen hat als junger Trainer bei seiner ersten Bundesligastation schon einige Herausforderungen gemeistert. Er hatte keine langfristige Vorbereitung mit der Mannschaft, in der er etwas hätte aufbauen können. Er kam in einer schwierigen Situation – inklusive neuem Sportchef – und hat diese angenommen und am Ende auch zum Erfolg geführt. Er hat während der Saison zahlreiche Drucksituationen gemeistert. Und nicht zuletzt: Er hat seinen Auftrag erfüllt: Wir wollten unbedingt die Klasse halten. Jetzt wollen wir Eugen die Möglichkeit geben, eine Vorbereitung zu haben, um seine Ideen umzusetzen.“

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Ist es die richtige Entscheidung der Borussia, an Eugen Polanski festzuhalten? Ja, er hat es sich verdient Nein, es hätte frischen Wind gebraucht Teile deine Antwort Bild wird erstellt

Nach einem schwachen Start ins Jahr 2026 stabilisierte sich die Borussia zum Saisonende und verlor nur eines der letzten fünf Spiele. Polanskis Bilanz in der Bundesliga lautet 1,19 Punkte pro Spiel im Schnitt.