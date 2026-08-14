50 Millionen: Transfer-Attacke auf Quansah

Die zurückliegende Saison war für den FC Arsenal hervorragend. Zwar mussten sich die Gunners im Champions League-Finale Paris St. Germain im Elfmeterschießen geschlagen geben, dafür holten die Londoner nach 22 Jahren Wartezeit mal wieder den Titel in der Premier League. Damit die kommenden Spielzeiten auch so erfolgreich werden, wollen die Verantwortlichen den Kader stärken.

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In den Überlegungen spielt offenbar auch Jarell Quansah von Bayer Leverkusen eine Rolle. Laut ‚Sky Sports‘ hat der amtierende englische Meister Gespräche mit den Werkself-Bossen initiiert, um herauszufinden, unter welchen Bedingungen der 23-jährige Innenverteidiger zu haben wäre. Vertraglich ist Quansah noch bis 2030 gebunden.

Die erste Reaktion aus dem Rheinland soll jedoch negativ gewesen sein. Leverkusen will den flexibel einsetzbaren Defensivspieler nicht abgeben. Daraus schließt der englische Sportsender, dass eine hohe Ablöse nötig wäre, um Bayer zum Umdenken zu bewegen.

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Diese müsste signifikant höher sein als die 35 Millionen Euro, die der Bundesligist vor einem Jahr an den FC Liverpool gezahlt hatte, um Quansah nach Deutschland zu holen. Der ‚Guardian‘ bringt eine Summe von mindestens 50 Millionen Euro ins Spiel.