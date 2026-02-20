Physis-Monster Prates: Auf diese Qualitäten darf man sich beim BVB freuen

Bereits 1999 machten Borussia Dortmund und Cruzeiro Geschäfte. Damals wechselte mit Evanilson ein brasilianischer Außenverteidiger für 6,5 Millionen Euro nach Westfalen und bestritt stolze 170 Pflichtspiele für den Verein. 27 Jahre später tritt Kauã Prates in diese Fußstapfen. Der 17-Jährige kommt im Sommer für eine Sockelablöse von sieben Millionen Euro zu den Schwarz-Gelben.

Durch Bonuszahlungen kann die Summe für den Defensivakteur noch auf bis zu zwölf Millionen ansteigen. Der brasilianische Erstligist sicherte sich zudem eine Weiterverkaufsbeteiligung. Prates unterschreibt in Dortmund einen Vertrag bis 2031 und soll langfristig die linke Abwehrseite bekleiden. Der gelernte Linksverteidiger kann aufgrund seiner Körpergröße von 1,84 Meter aber auch in der Innenverteidigung oder auf der linken Schiene agieren. Prates bringt trotz seines jungen Alters auch schon Profi-Erfahrung mit: Bei seinem Jugendklub Cruzeiro bestritt er 17 Pflichtspiele. Sein Trophäenschrank kann sich nach dem Gewinn der U17-Weltmeisterschaft im vergangenen Jahr ebenfalls sehen lassen.

Die Aufgabe bei Borussia Dortmund geht das Defensivtalent mit großer Vorfreude an: „Ich habe bereits Spiele im Fernsehen gesehen, aber im Signal Iduna Park zu sein, war surreal. Ich kann es kaum erwarten, solche Abende selbst auf dem Platz zu erleben. Diese Unterstützung hat einen enormen Einfluss auf die Spieler – das ist extrem beeindruckend.“

Aggressiv und wuchtig

Prates überzeugt vor allem mit seiner außergewöhnlichen Athletik. Der Linksfuß besitzt enormes Tempo, das in Kombination mit seiner Physis kaum zu bändigen ist. In Defensivzweikämpfen agiert er sehr aggressiv und konsequent. Aufgrund seiner Robustheit lässt er gegnerische Flügelspieler regelmäßig verzweifeln. Mit dem Ball präferiert er es definitiv, zu dribbeln, als Pässe zu spielen. So kann er seine Schnelligkeit am besten ausnutzen und stößt gerne und erfolgreich in freie Räume vor.

Wenn es eng wird, weiß Prates zudem mit einer guten Technik zu überzeugen. Der Brasilianer schlägt viele Flanken, kann dabei jedoch noch an der Genauigkeit feilen. Auch sein Passspiel lässt in einigen Situationen noch zu wünschen übrig. Gegen den Ball kann man dem Youngster hingegen kaum einen Vorwurf machen. Sein Stellungsspiel ist für sein Alter bereits sehr weit und sein Zweikampfverhalten solide. Aufgrund seiner aggressiven Spielweise verursacht der Defensivakteur derzeit jedoch noch recht viele Fouls.

Lohnt sich das finanzielle Risiko für den BVB?

Borussia Dortmund zahlt mit dem Gesamtpaket von bis zu zwölf Millionen Euro eine beachtliche Summe. Die Frage lautet: Lohnt sich die Investition? Prates hat sein Potenzial bei Cruzeiro und der U17-WM bereits unter Beweis gestellt, allerdings sind 17 Pflichtspiele im Profifußball noch keine allzu große Stichprobe. Der pfeilschnelle Verteidiger wird sich außerdem erst noch an den deutschen Fußball gewöhnen müssen.

Prates ist sich dieser Umstellung bewusst: „Ein Wechsel in ein anderes Land und eine andere Kultur ist nie leicht. Ich gehe mit meiner Familie – sie sind die wichtigsten Menschen für mich und waren Teil des gesamten Prozesses. Das wird die Eingewöhnung erleichtern.“ Um den Prozess zu beschleunigen, nimmt will der Youngster sich schnell eingliedern: „Ich habe zuletzt gezielt Englisch- und Deutsch-Unterricht genommen. Ich werde weiter intensiv daran arbeiten, um auch in diesem Bereich ein hohes Niveau zu erreichen – gerade mit Blick auf meine offizielle Vorstellung im August.“

Final könnte sich der Brasilianer als echter Coup für die Dortmunder herauskristallisieren. Der Linksfuß ist flexibel einsetzbar und kann im 3-4-2-1-System von Niko Kovac sowohl auf der linken Schiene als auch in der Innenverteidigung fungieren. Diese Vielseitigkeit dürfte ihm frühzeitig Spielzeit verschaffen. Seine Athletik erlaubt es ihm zudem, von Beginn an physischen Einfluss auf das Spiel zu nehmen. Sollte die Entwicklung nicht wie erhofft verlaufen, hat sich der BVB dadurch abgesichert, dass die Boni stark leistungsorientiert ist.