Slot jammert über Liverpool-Kader

Arne Slot hat sich nach dem gestrigen 3:0-Sieg über Olympique Marseille zu Problemen in seinem Kader geäußert. Der Coach des FC Liverpool jammerte: „In den letzten 13 Spielen lagen wir nur 54 Minuten lang zurück. Wir haben mehrfach geführt. Wir mussten mit denselben Spielern spielen. Unser Kader ist nicht so groß wie der der anderen. Ich glaube nicht, dass das wirklich so ist, aber man weiß ja nie: Die Tatsache, dass jedes Mal dieselben Spieler auflaufen, könnte unseren Energiemangel in bestimmten Spielen erklären, in denen wir Gegentore kassiert haben.“

Einige Spieler fehlen den Reds derzeit zwar, darunter 145-Millionen-Rekordeinkauf Alexander Isak (26/Wadenbeinbruch). Ungeachtet dessen nahm der amtierende englische Meister im Sommertransferfenster rund 500 Millionen Euro für neue Spieler in die Hand. In der Champions League belegt man nun Rang vier, der die direkte Achtelfinalqualifikation bedeuten würde. Die Playoffs zu vermeiden, sei „von Anfang an das Ziel gewesen“, bekräftigte Slot.