Gouweleeuw vor Augsburg-Abschied?

von Luca Hansen - Quelle: kicker
Jeffrey Gouweleeuw mit betrübter Miene @Maxppp

Nach der aktuellen Saison könnte für Jefrey Gouweleeuw Schluss sein im Trikot des FC Augsburg. Der ‚kicker‘ mutmaßt über einen Abschied im Sommer, da der Vertrag des 34-Jährigen ohne Option ausläuft und die Leistungswerte nicht überzeugend sind. Zudem fällt der Innenverteidiger immer wieder mit Verletzungen aus.

Sollte der Niederländer die Augsburger tatsächlich verlassen, käme das dem Ende einer Ära gleich. Seit zehn Jahren läuft er für den Verein auf, nur noch elf Einsätze fehlen ihm, um zum Rekordspieler der Fuggerstädter zu werden. Fraglich, ob er diese Marke noch knacken kann, schließlich fällt er noch bis zur Rückrunde mit einer Innenbandverletzung aus.

